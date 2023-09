Agrigento, lavoro di squadra in vista dell’obiettivo Capitale della Cultura 2025

La provincia si prepara con spirito di collaborazione in vista di Agrigento Capitale della Cultura. Un video di presentazione del progetto è stato proiettato ieri alla Mostra del Cinema di Venezia

AGRIGENTO – Nell’ambito delle manifestazioni previste nel programma dell’80^ edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è stato proiettato il video di presentazione di Agrigento Capitale italiana della Cultura.

L’occasione è arrivata nell’ambito dell’evento “Sicinema – Un set a tre punte”, organizzato dall’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, cui hanno preso parte, tra gli altri, l’assessore regionale Elvira Amata, e il sottosegretario di Stato al ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni.

L’iniziativa di promuovere Agrigento nel contesto del Festival del Cinema di Venezia è stata realizzata con la collaborazione della Dmo Distretto turistico Valle dei Templi. Per la città e l’intera provincia è stata colta l’opportunità straordinaria di una vetrina internazionale in cui le immagini della Capitale della Cultura 2025 scorreranno nell’ambito di un Festival di elevato valore culturale, tra i più seguiti al mondo.

E mentre la promozione del brand Agrigento prosegue anche fuori dai confini siciliani, sul territorio si continua a lavorare per non farsi preparare a questa grande occasione in arrivo nel 2025. Nei giorni scorsi, con la serata dedicata ai vincitori del concorso “Vasami”, si è conclusa l’estate Mediterranea di Siculiana, un manifesto che ha visto più di trenta eventi in due mesi e che ha scandito l’estate dei tanti turisti.

“È stata un’estate grandiosa – ha commentato il sindaco Giuseppe Zambito – in cui Siculiana si è confermata la città degli sposi e il luogo dell’amore. La gente ha risposto con grande partecipazione agli eventi che hanno reso unica la nostra stagione”.

Una delle ultime serate è stata dedicata proprio al traguardo Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025, con ospiti, tra gli altri, il sindaco della Città dei Templi Franco Miccichè e il presidente del Consorzio universitario di Agrigento Nenè Mangiacavallo. “Tutti i cittadini – ha detto il primo cittadino agrigentino – devono capire cosa possono fare per la propria città. Sicuramente il titolo di Capitale della Cultura non potrebbe risolvere le criticità, ma dobbiamo essere bravi a saper sfruttare un traguardo storico per Agrigento e tutti noi dobbiamo dare un contributo”.

Sull’onda del titolo di Capitale della Cultura, il primo cittadino della Città dei Templi ha lanciato un appello per organizzare ad Agrigento il duello di arti marziali tra Elon Musk e Mark Zuckerberg: “Su questo ho sentito il ministro Sangiuliano che ha aperto alla possibilità di realizzare lo storico combattimento, che ha finalità solidali, alla Valle dei Templi. Questo ci darebbe grande risalto mediatico e mostrerebbe la città di Agrigento a tutto il mondo”.

Il sindaco di Siculiana ha sposato il progetto, prendendo al balzo l’iniziativa di Miccichè, il quale ha dichiarato che nel 2025 ogni settimana una cittadina diversa sarà Capitale della Cultura. “Questa – ha detto Zambito – è l’occasione per andare oltre le incertezze e per questo ho voluto questo incontro, per dare un contributo in questo traguardo storico. Noi mettiamo la nostra idea di accoglienza e di umanità, e questo è un elemento che fa la differenza, adesso dobbiamo essere capaci di crederci e lavorare”.