Wrestling, l’agente di Hulk Hogan smentisce: “Sta bene, nessun rischio paralisi”

Hulk Hogan sarebbe in “buone condizioni di salute e non rischierebbe affatto la paralisi”.

A confortare i fans della leggenda del wrestling, preoccupati dopo il susseguirsi di voci circolate nelle ultime ore, c’ha pensato direttamente il suo agente, intervenuto durante il programma “”Entertainment Tonight”.

“E’ tutto ok, Hulk Hogan è di buon umore, sta bene e non è paralizzato – le sue parole – l’unica cosa che ora gli è un po’ d’impedimento è che per camminare ha bisogno dell’ausilio di un bastone“.