Il 10eLotto premia ancora la Sicilia: maxi vincita da 100mila euro nel Catanese

Ancora una grossa vincita in Sicilia in occasione del concorso del 31 gennaio: ecco dove.

Il 10eLotto premia la Sicilia: nell’ultimo concorso, quello di martedì 31 gennaio 2023, si è registrata una maxi vincita da 100mila euro a Trecastagni, in provincia di Catania.

La notizia è riportata da Agipronews.

10eLotto, maxi vincita da 100mila euro nel concorso del 31 gennaio

A Trecastagni, in provincia di Catania, è stato centrato un 8 Doppio Oro da 100mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 341 milioni da inizio anno. Anche nel resto di Sicilia, nei concorsi delle prime settimane dell’anno, si sono registrate delle giocate fortunate.

Immagine di repertorio