Estrazione 10eLotto fortunata in Sicilia: vinti 60mila euro, ecco dove

10eLotto, concorso del 28 gennaio 2023: diverse le vincite registrate in Sicilia.

Festa in Sicilia grazie al 10eLotto, che ha distribuito vincite per 60mila euro nell’ultimo concorso di sabato 28 gennaio 2023: grazie a un 8 Oro, a un 9 e a un 6 Oro centrati in 3 diverse citta dell’Isola.

Ecco i dati sulle vincite dell’ultima estrazione, riportati da Agipronews.

10eLotto, concorso 28 gennaio 2023: le vincite in Sicilia

A Brolo, in provincia di Messina, è stata centrata la vincita più alta del concorso, un 8 Oro da 30mila euro. A Ragusa è stato centrato un 9 da 20mila euro, mentre a Caltagirone, in provincia di Catania, si festeggia con un 6 Oro da 10mila euro. Non si tratta certo della prima volta che la “Dea Bendata” fa visita all’Isola più grande del Mediterraneo: già all’inizio dell’anno, le vincite per gli amanti del gioco sono state diverse, con somme che hanno anche raggiunto e superato i 100mila euro complessivi.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 313 milioni dall’inizio dell’anno.

Ecco i numeri dell’estrazione del 28 gennaio: 9, 13, 14, 15, 18, 34, 39, 49, 50, 57, 60, 65, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 88, 90. Numero Oro 49, Doppio Oro 76, Extra (10, 29, 30, 32, 33, 40, 44, 51, 53, 55, 58, 68, 81, 83, 89) e Gong 50.

Immagine di repertorio