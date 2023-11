Il 12 novembre 2023 il congresso provinciale di Azione Palermo

In questi giorni si svolgeranno i congressi provinciali di Azione in tutta Italia, fra cui quello di Palermo che si svolgerà giorno 12 Novembre

In questi giorni si svolgeranno i congressi provinciali di Azione in tutta Italia, fra cui quello di Palermo che si svolgerà giorno 12 Novembre alle ore 10 a Palazzo Leone in Via Lincoln. Si tratta di un momento di grande partecipazione e coinvolgimento degli iscritti e delle iscritte, un profondo esercizio di democrazia che ridiscute dal basso le linee di azione futura del partito.

Il congresso di Palermo rientra nel percorso di rinnovamento dei direttivi provinciali di tutta Italia. Formalmente il percorso congressuale prevede la elezione del segretario provinciale, del direttivo e del presidente provinciale del partito.

A Palermo il percorso di Azione è stato avviato il 13 Dicembre 2019, e ha mirato ad accorciare la distanza fra la politica e le persone. Nella assemblea che si terrà Domenica saranno coinvolti 465 iscritti ai quali si devono aggiungere tutti gli invitati delle rappresentanze istituzionali, politiche, sociali ed economiche cittadine, per un totale di circa 500 persone.

ll segretario provinciale di Azione Palermo

La discussione del 2° Congresso Provinciale di Azione verterà sulla mozione presentata dall’unico candidato alla segreteria provinciale Leonardo Canto, il documento porta il nome “La Squadra in Azione”. La mozione è sostenuta dalla unanimità degli iscritti, stante a significare la compattezza del partito a Palermo.

“Mai come oggi – afferma Leonardo Canto – segretario provinciale uscente – il congresso rappresenta un momento di straordinaria importanza per la nostra organizzazione. Le sfide della contemporaneità ci devono spingere verso la modernizzazione del fare politica oggi, andando incontro alle nuove esigenze delle persone, ad un mercato del lavoro oramai de-composto e ad un livello di disuguaglianza economica, sociale intollerabile. E non c’è metodo migliore se non quello di aprirci alla valutazione e ai contributi di tutti i nostri iscritti ed iscritte, mettendo assieme le intelligenze, le intuizioni, le passioni e la forza della gente che rappresentiamo per garantirci ancora una volta di poter essere davvero uno partito, di tutte e tutti.”