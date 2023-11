Abusi sessuali su una paziente incinta, arrestato un medico

Nel computer del professionista sarebbe stata trovata una cartella con all'interno oltre 2mila immagini di pazienti

Un medico di base 43enne è stato arrestato per violenza sessuale ai danni di una paziente incinta ed è adesso ai domiciliari. L’ordinanza di custodia cautelare, come riporta la notizia pubblicata dal giornale “La Prealpina”, è stata emessa dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio, in provincia di Varese.

I fatti

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna, una giovane incinta, si sarebbe rivolta al medico per richiedere alcune certificazioni di malattia. Si è recata allo studio del 43enne insieme alla figlia minorenne del compagno ma il dottore, invece di visitarla, secondo quanto raccontato dalla donna, l’avrebbe molestata. La giovane è riuscita a sfuggire all’aggressione e ha prontamente denunciato l’episodio ai carabinieri.

Il sequestro dei cellulari

Disposto il sequestro da parte della procura dei telefoni cellulari del professionista. Nel computer del medico sarebbe stata trovata una cartella con oltre 2mila immagini di pazienti.