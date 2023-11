Donna fugge da una violenza sessuale buttandosi dal balcone

Tentata violenza, rapina e sequestro di persona: con queste accuse è stato arrestato a Montecatini Terme (Pistoia) un 30enne marocchino

Tentata violenza, rapina e sequestro di persona: con queste accuse è stato arrestato a Montecatini Terme (Pistoia) un 30enne marocchino. Per sfuggire alle sue grinfie, una donna si è buttata dal balcone di un albergo abbandonato e in disuso da tempo.

Le indagini sono partite quando intorno alle 9 di martedì 21 novembre, un cittadino ha notato una donna, poi identificata come una cittadina bielorussa trentenne, cadere dal terrazzo dal balcone del primo piano dell’ex Hotel Impero del centro termale. La donna infortunata è stata soccorsa e medicata all’ospedale di Pistoia: ha riportato lesioni agli arti e alla schiena ma non è in pericolo di vita. Quando si è ripresa, la trentenne ha raccontato l’episodio ai carabinieri anche mediante l’intervento di un interprete, fornendo elementi utili alle indagini e alla ricostruzione dei fatti.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Montecatini, la donna bielorussa, nella serata di lunedì 20 novembre, mentre si trovava in compagnia di una amica, era stata avvicinata all’interno di un locale del centro storico da due uomini, entrambi marocchini, con i quali si è intrattenuta qualche ora. Dopo una passeggiata, la trentenne si è ritrovata all’interno della struttura alberghiera abbandonata senza ricordare esattamente come fosse successo. Impaurita da un approccio che la donna ha percepito come sessuale, è fuggita trovando quale unica uscita la porta finestra del balcone della camera situata al primo piano. Una volta fuori però, la donna è stata raggiunta nuovamente dal suo aggressore che l’ha riportata con al forza all’interno dell’ex hotel.

È stato un cittadino italiano a notare la giovane donna cadere dal balcone del primo piano dell’ex Hotel Impero a dare l’allarme. Giunta sul posto un’ambulanza del 118, non riscontrando la presenza di alcuno sul luogo dell’incidente ha allertato mediante telefonata al 112 i carabinieri.

I militari dell’Arma hanno effettuato quindi un ispezione dell’ex albergo trovando il 30enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, e la trentenne bielorussa, che è stata salvata dal suo aguzzino e affidata ai sanitari che l’hanno portata in ospedale.

L’uomo, immediatamente fermato, è stato arrestato e successivamente trasferito presso la casa circondariale di Prato a disposizione dell’autorità giudiziaria.