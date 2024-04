Acquistare casa a rate senza mutuo è possibile: ecco come

L'alternativa a richiedere un mutuo c'è e si chiama vendita con riserva di proprietà: ecco di cosa si tratta.

Anche a causa della poca propensione delle banche e degli altri istituti di credito a concedere prestiti, sempre più famiglie chiedono come acquistare casa senza mutuo. C’è una valida alternativa a cui ricorrere.

Vediamo le condizioni e i dettagli, spiegati da Francesco Agati di Francesco Agati Intermediazioni, società dedita agli investimenti immobiliari.

Come acquistare casa senza mutuo

Coloro che decidono di acquistare un immobile, nella quasi maggioranza dei casi, ricorrono a una richiesta di mutuo da presentare in un istituto di credito di loro fiducia alle condizioni migliori possibili. La sottoscrizione di un contratto di mutuo con una banca, se da un lato ha come effetto positivo quello di fornire il denaro a chi è intenzionato a comprare casa, dall’altro comporta un notevole aumento di costi, dovuto al pagamento degli interessi da pagare in percentuale rispetto alla somma ottenuta in prestito e al piano di ammortamento dello stesso.

Ricorrere a un mutuo viene vista come l’unica opzione possibile, quando non si dispone della liquidità necessaria a pagare il prezzo del bene in un’unica soluzione. Tuttavia, quello che non tutti sanno è che la legge offre una valida alternativa alla richiesta di mutuo: la cosiddetta vendita con riserva di proprietà, o vendita con patto di riservato dominio.

Cos’è la vendita con riserva di proprietà

Prevista dall’art. 1523 del Codice Civile, la vendita con riserva di proprietà comporta che il compratore e il venditore concludano un accordo, in virtù del quale il compratore acquisterà la proprietà del bene, pagandone le rate direttamente al venditore. Per l’esattezza, l’articolo prevede che “Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna” (fonte Gazzetta Ufficiale).

Vantaggi e svantaggi, cosa sapere

Così facendo, il compratore entrerà subito in possesso della casa senza mutuo, assumendosene tutti i rischi come se fosse il proprietario, ma ne diventerà a tutti gli effetti proprietario solo una volta pagata l’ultima rata. Così non solo viene abbattuto il costo degli interessi, ma l’importo delle singole rate è deciso insieme dal compratore e dal venditore.

Normalmente, gli atti di compravendita si perfezionano con la consegna del bene. Da quel momento, l’effetto principale della consegna è quello di trasferire tutte le responsabilità relative alla distruzione o rovina del bene in capo all’acquirente. Invece, come già detto, nella vendita con patto di riservato dominio il compratore assume tutti i rischi relativi al perimento del bene come se ne fosse il proprietario, ma di fatto non lo è e non lo diventerà fino al pagamento dell’ultima rata.

Questa disposizione trova le sue radici nella necessità di tutelare il venditore, in quanto il compratore con riserva di proprietà acquista il godimento della casa senza ancora aver pagato il prezzo e ben potrebbe provocarne la rovina.

Casa, vendita con riserva e rent to buy: differenza

Va specificato che la vendita con riserva di proprietà è un contratto diverso dal rent to buy, in quanto nel primo il trasferimento di proprietà si perfeziona automaticamente, al momento del pagamento dell’ultima rata, mentre nel secondo tipo contrattuale la proprietà non si trasferisce automaticamente, ma sarà necessario, per le parti, sottoscrivere un ulteriore atto che abbia ad oggetto il trasferimento di proprietà dal locatore al conduttore.

Di conseguenza, nel rent to buy il conduttore, pagate tutte le rate, può sempre decidere di non acquistare la casa o il bene, mentre nella vendita con riserva di proprietà il contratto è unico, concluso tra le parti all’inizio del pagamento rateale, e tutti i suoi effetti si producono in automatico, una volta portata a termine la rateizzazione. A conferma di questo aspetto, va detto che le imposte di registro, ipotecarie e catastali, così come l’IVA – che normalmente si pagano al momento della stipula dell’atto di compravendita – verranno pagate dall’acquirente già in partenza, prima ancora di procedere al pagamento rateale, al momento della stipula dell’atto di vendita con patto di riservato dominio.

Inoltre, qualora l’acquirente ometta di pagare le rate pattuite, il venditore avrà il diritto di risolvere il contratto e ottenere la restituzione del bene.

Mentre l’acquirente dovrà pagare tutte le spese di gestione del bene in suo possesso, il pagamento dell’IMU resterà di competenza del venditore sino a quando il trasferimento della proprietà non sarà effettivamente avvenuto. Ecco quindi un’alternativa per acquistare casa senza mutuo.