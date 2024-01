Adam Jendoubi, morto l’attore 23enne protagonista dei video di Liberato

Il giovane aveva espresso la volontà di donare gli organi nel caso in cui fosse successo qualcosa.

È morto Adam Jendoubi, attore 23enne di origini polacche e algerine cresciuto nel quartiere napoletano di Forcella. Dopo aver partecipato ad alcuni video del cantante Liberato, è stato scelto per partecipare al film di Claudio Giovannesi La paranza dei bambini, tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

L’arresto cardiaco la mattina di Capodanno

Il giovane Adam Jendoubi è rimasto vittima di un arresto cardiaco all’alba dell’1 gennaio. Soccorso in stato di incoscienza a Castellammare di Stabia, è stato poi trasportato in condizioni critiche all’ospedale San Leonardo, dove è rimasto ricoverato in coma. I 9 giorni in rianimazione hanno determinato un danno cerebrale irreversibile: la morte cerebrale è stata accertata il 10 gennaio 2024 alle 15.20.

La donazione degli organi

Dopo l’ok dei genitori e il nulla osta della Procura di Torre Annunziata, il coordinatore locale e l’equipe di rianimazione e blocco operatorio hanno avviato le procedure d’ufficio per la donazione degli organi. Gli interventi per i prelievi sono partiti questa mattina, 11 gennaio 2024, col coordinamento del Centro Regionale e Nazionale Trapianti. Saranno eseguiti dalle equipe chirurgiche delle strutture di destinazione, accolte dal coordinatore locale e dallo staff di anestesia e rianimazione del San Leonardo.

La Sicilia tra i riceventi degli organi di Adam Jendoubi

L’attore 23enne Adam Jendoubi aveva già espresso la volontà di donare gli organi nel caso in cui fosse successo a qualcosa, per cui la famiglia ha rispettato la sua decisione.

Il cuore è stato assegnato al Policlinico di Bari, i polmoni alla Sicilia e il fegato all’Umberto I di Roma. Le cornee sono state già asportate dagli oculisti dell’ospedale di Castellammare di Stabia, diretti dal dottor Marco Verolino, e saranno consegnate alla Banca Regionale della Campania.

Il ricordo di Roberto Saviano in un post social

Lo scrittore partenopeo saluta con amarezza il giovane attore Adam Jendoubi in un post su Instagram:

“Na botta rint’ ‘o core ho sentito quando mi hanno avvertito che Adam era grave dopo essersi sentito male la notte di Capodanno […] Adam l’avevamo scelto per il ruolo di Aucelluzzo nel film “La paranza dei bambini”, fare l’attore era sua aspirazione vera. E ora? E ora non c’è altro atto possibile che ricordare, resteranno come traccia della sua vita i video, il film, le foto e la memoria di chi è cresciuto con lui a Forcella. Resterà la storia di un ragazzo figlio di due migranti, di due culture distanti e che Napoli ha saputo rendere prossime come sempre fa questa città che tutto avvicina dando cittadinanza universale a chiunque la attraversa e vive. E resteranno i suoi organi che continueranno a respirare in altre vite. Addio Adam, addio ragazzo”.

Fonte foto: adamjendoubi_official – Instagram