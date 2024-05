Aeroporto Palermo, sconti ai parcheggi per passeggeri a mobilità ridotta: le agevolazioni

Oggi, Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto, ha autorizzato la nuova convenzione/agevolazione economica.

Tariffe agevolate nel parcheggio P2 dell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo per i passeggeri a ridotta mobilità (Prm). Oggi, Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto, ha autorizzato la nuova convenzione/agevolazione economica che riduce del 50% la tariffa del parcheggio P2 – che si trova di fronte all’uscita arrivi dell’aerostazione – per i viaggiatori Prm possessori di Cude (contrassegno unificato disabili europeo, Dpr 151/2012), che trovano tutti gli stalli regolarmente occupati nel parcheggio gratuito a loro dedicato.

Come ottenere lo sconto: le info

Per usufruire dello sconto, che è strettamente personale e valido solo per le soste presso il parcheggio P2, il passeggero a ridotta mobilità dovrà esibire presso la cassa parcheggio presidiata anche di notte (di fronte al terminal) il Cude originale, la carta di imbarco in partenza e in arrivo del titolare del Cude; il ticket standard ritirato all’ingresso del parcheggio.