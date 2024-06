Ballottaggi Caltanissetta, Gela e Pachino: alle 23 affluenza al 27,47%

Il voto espresso nei giorni 8 e 9 giugno non è bastato per dare un nuovo sindaco ai territori di Caltanissetta, Gela e Pachino.

Sicilia, l’affluenza al voto nei ballottaggi – Nelle giornata di domenica, il via ai ballottaggi per le amministrative dello scorso 8 e 9 giugno. Per la Sicilia, ancora in dubbio il sindaco nelle città di Caltanissetta, Gela e Pachino, con la popolazione di ogni luogo indicato nuovamente al voto per eleggere il proprio primo cittadino.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Sicilia, l’affluenza alle ore 23.00

Secondo quanto riportato dai dati rilevati dal Viminale, l’affluenza al voto nella giornata di domenica – alle ore 23.00 – è stata pari al 27,47%, con un modesto calo del 17,50% nei tre comuni della Sicilia coinvolti al voto.

Ballottaggi, il dato nazionale

Come riportato dal Viminale, alle ore 23.00 della prima giornata di ballottaggi ha votato il 37% a livello nazionale degli aventi diritto. Il calo è di circa 16 punti, leggermente più basso di quello regionale. Nelle stesse sezioni – alla stessa ora di domenica 9 giugno (il secondo giorno di elezioni al primo turno)- l’affluenza era al 53,21%.

Amministrative Sicilia, oggi i ballottaggi

Il voto espresso nei giorni 8 e 9 giugno non è bastato per dare un nuovo sindaco ai territori di Caltanissetta, Gela e Pachino. Non è stata raggiunta la percentuale richiesta per poter procedere alla proclamazione di un nuovo cittadino, per questo si è reso necessario andare al ballottaggio. Dopo la prima giornata di domenica 23 giugno, oggi – 24 giugno – si procederà con il secondo giorno. Urne aperte dalle 7.00 alle 15.00.

Sicilia, i ballottaggi in corso

Nel Comune di Caltanissetta la sfida è tra Annalisa Maria Petitto e Walter Calogero Tesauro. La prima candidata è del centrosinistra, il secondo espressione invece del centrodestra.

Sempre nel Nisseno si voterà a Gela. I cittadini dovranno scegliere tra Grazia Cosentino del centrodestra e Terenziano Di Stefano del centrosinistra. Infine in provincia di Siracusa, a Pachino è sfida tra Rosaria Fronterrè e Giuseppe Gambuzza.