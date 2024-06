Concorsi e opportunità di lavoro all’Agenzia delle Entrate: ecco il guadagno medio di un dipendente

Di seguito, una breve guida sui guadagni di un dipendente o funzionario all'Agenzia delle Entrate.

Periodo particolarmente importante per chi intende lavorare all’Agenzia delle Entrate. Nelle scorse settimane, infatti, sono stati annunciati dei bandi di concorso per l’assunzione di funzionari. Ma quanto guadagna un dipendente impiegato all’Agenzia delle Entrate?

Tutto dipende chiaramente dal ruolo ma, per un funzionario semplice, esiste una media possibile da stabilire. Di seguito, una breve guida sui guadagni di un dipendente all’Agenzia delle Entrate.

Dipendente/funzionario Agenzia delle Entrate: il guadagno

In tempo di concorsi e bandi per quanto riguarda una posizione all’interno dell’Agenzia delle Entrate, la domanda di molti è una: quanta guadagna un dipendente? Secondo una media, un funzionario dell’Agenzia delle Entrate percepisce uno stipendio annuo pari a 33.333,74 euro lordi, quindi un mensile netto di circa 1800-1900 euro.

Agenzia delle Entrate, concorso per 50 posti da funzionari ICT

L’Agenzia delle entrate ha comunicato data e sede della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’area dei funzionari ICT. Nello specifico, l’Agenzia ricerca 25 unità data analyst e 25 unità funzionari ICT addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica. La prova scritta si terrà venerdì 19 luglio alla Nuova Fiera di Roma in Via Portuense, 1645:

alle ore 9.00: per tutti i candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione per il codice concorso DA25 (25 unità data analyst)

alle ore 14.00: per tutti i candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione per il codice concorso AISI25 (25 unità funzionari ICT addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica).

Gi aspiranti funzionari dovranno presentarsi presso la sede d’esame, nel giorno e nell’orario indicati. Non potranno essere ammessi alla prova in un giorno, in un orario e in un luogo diversi. La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova d’esame sarà considerata rinuncia alla prova selettiva e determinerà l’esclusione dalla procedura.

