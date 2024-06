Come diventare carabiniere: requisiti, laurea e concorsi

Una scelta che comporta inevitabilmente tante responsabilità, accompagnate da una dedizione nei confronti del mestiere e della comunità

Sono in costante aumento le persone che decidono di voler dedicare la loro carriera al servizio dello Stato. Tra questi troviamo sicuramente tutti coloro che decidono di inseguire il sogno di arruolarsi per diventare Carabinieri, una scelta che comporta inevitabilmente tante responsabilità, accompagnate da una dedizione nei confronti del mestiere e della comunità. A questi aspetti si aggiunge anche un impegno fisico, mentale e morale.

Come diventare Carabiniere, i requisiti

Per poter partecipare al concorso pubblico e diventare un allievo carabiniere, è fondamentale soddisfare determinati requisiti. Prima di tutto non bisogna avere procedimenti penali in corso ed è necessario il possesso della la cittadinanza italiana. Inoltre bisogna avere un’età compresa tra i 17 e i 26 anni (28 anni per i militari che affrontano il concorso). Altro requisito fondamentale è essere in possesso del diploma di maturità. Solo se soddisfi questi criteri di base potrai procedere con il processo di selezione.

Oltre ai requisiti di base appena indicati, sono necessari accertamenti fisici, psichici e sanitari. Negli ultimi anni, l’Arma dei carabinieri ha eliminato il limite di altezza minima consentita, concentrandosi invece sulla composizione corporea e sulla forza muscolare dei candidati. Pertanto, la preparazione fisica è essenziale per affrontare le prove di efficienza fisica con successo.

Sarà inoltre necessario fornire un certificato medico che attesti l’assenza dei markers virali anti HbsAg, anti HCV e anti HIV. Il percorso di accesso all’Arma dei carabinieri come allievo prevede un concorso pubblico con diverse prove di selezione.

Come diventare carabiniere, il concorso

Il comando generale dell’Arma ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per 3.852 aspiranti allievi in ferma quadriennale nel ruolo Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri. Dallo scorso 28 maggio è possibile inviare le domande di partecipazione. La scadenza è prevista il 26 giugno 2024 (ore 23.59).

I posti sono così ripartiti:

2.675 riservati a: volontari in ferma prefissata in servizio e in congedo (fino a 28 anni non compiuti); volontari in ferma prefissata iniziale in servizio (fino a 25 anni non compiuti);

1.145 riservati ai cittadini italiani fino al 24esimo anno di età (non compiuti);

32 posti (di cui 22 tra volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo e 10 tratti dai civili in possesso dei requisiti) riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca riferito al livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento.

Come diventare carabiniere, i requisiti dell’attuale concorso

Età: tra 17 anni e 24 anni (non compiuti) per i civili, fino ai 28 anni (non compiuti) per i militari;

Godimento dei diritti civili e politici;

Se minori, serve il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;

Se militari già in servizio o congedati alla data 31 dicembre 2020, possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; i militari in servizio dall’1 gennaio 2021 o partecipanti per la riserva civili e civili in possesso dell’attestato di bilinguismo hanno bisogno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo estero equipollente.

di primo grado; i militari in servizio dall’1 gennaio 2021 o partecipanti per la riserva civili e civili in possesso dell’attestato di bilinguismo hanno bisogno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo estero equipollente. Condotta incensurabile;

Nessuna condanna per delitti non colposi;

Non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

Se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, non essere sottoposti a conseguente procedimento disciplinare;

Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego nella pubblica amministrazione o licenziati per procedimento disciplinare o inattitudine alla vita militare/ inidoneità psico-fisica.

Non essere sottoposti a misure di prevenzione;

Idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato (l’accertamento dei requisiti è parte delle prove per il concorso allievi carabinieri 2024);

Non aver tenuto comportamenti inadeguati nei confronti delle istituzioni democratiche e lo Stato;

Non essere in una situazione incompatibile con lo status di carabiniere.

Come diventare Carabiniere, selezioni e bandi

