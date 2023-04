Concorso per l’Agenzia delle Entrate, il bando in uscita a giungo: profili e prove

Il concorso prevede il reclutamento di ulteriori 3900 unità, da inquadrare nell’area dei Funzionari del CCNL Funzioni Centrali. Ecco cosa sapere

Ultime novità per i concorsi Agenzia Entrate 2023, sono arrivati dal PIAO dopo la legge di bilancio.

Da quanto si apprende, il concorso prevede il reclutamento di ulteriori 3900 unità, da inquadrare nell’area dei Funzionari del CCNL Funzioni Centrali.

Concorsi Agenzia Entrate 2023: i profili

I posti saranno circa 9000, distribuiti su vari profili, ai quali potranno accedere,a seconda dei requisiti richiesti, sia diplomati che laureati. Nella fattispecie troviamo:

130 funzionari tecnici;

13 assistenti in provincia di Bolzano;

2500 funzionari (primo bando) +1644 funzionari (secondo bando);

60 assistenti informatici;

3900 funzionari autorizzati con la Legge di Bilancio;

900 assistenti tecnici (bando già pubblicato).

Concorsi Agenzia Entrate 2023: le prove

Le procedure di selezione possono prevedere le seguenti fasi, come per gli ultimi concorsi per funzionari: