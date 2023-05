Messa in sicurezza del porto di Marsala, la Regione affida i lavori

Passi in avanti per garantire la messa in sicurezza del porto del Trapanese: ecco chi eseguirà i lavori.

Aggiudicati i lavori di progettazione per la messa in sicurezza del porto di Marsala, nel Trapanese. L’Assessorato regionale delle Infrastrutture ha affidato con gara l’appalto per i servizi di ingegneria e architettura per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che riguarda la messa in sicurezza dell’opera, e lo studio di viabilità portuale ed extra portuale.

Aggiudicati i lavori di progettazione del porto di Marsala

Il provvedimento per mettere in sicurezza il porto marsalese, su input del presidente della Regione Siciliana, è un intervento ritenuto fondamentale per la città marinara e, di fatto, costituisce il primo atto formale di un percorso rimasto fermo per decenni a causa di carenza di fondi comunali che adesso prende finalmente le mosse con l’aggiudicazione della progettazione secondo un programma che l’Amministrazione regionale, tramite l’Ufficio del Genio civile di Trapani, ha concordato con il Comune.

A ottenere l’appalto è stato il raggruppamento di imprese costituito dalle ditte Modimar, Technital, Modimar Project, React e IG&P con sede a Roma, che ha offerto un ribasso d’asta del 40%, per un importo netto contrattuale di 543mila euro. Oltre alla stesura del progetto dei lavori di messa in sicurezza, è prevista l’eventuale opzione integrativa della progettazione definitiva, esecutiva, della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per altri 1,5 milioni di euro.