Aggredisce funzionario del Comune, in manette imprenditore 54enne nel Palermitano

L'arrestato avrebbe minacciato il dipendente comunale in pieno giorno e in strada con modalità simili a quelle mafiose.

Avrebbe minacciato e aggredito un funzionario del Comune di Villabate, nel Palermitano. I carabinieri della Compagnia di Misilmeri hanno arrestato un 54enne, imprenditore nel settore della ristorazione già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di violenza e minacce a pubblico ufficiale aggravate dal metodo mafioso.

Il provvedimento di arresto dell’uomo è stato emesso dal Gip di Palermo su richiesta della locale Procura.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La ricostruzione

Alla base dei diversi episodi di violenza e di minaccia di cui è rimasto vittima il funzionario ricostruiti dai militari del Nucleo investigativo di Palermo e della Stazione di Villabate, ci sarebbe il rilascio di autorizzazioni amministrative riguardanti un’attività commerciale gestita dall’imprenditore.

L’arrestato avrebbe minacciato il dipendente comunale in pieno giorno e in strada e “con modalità tali da indurre i presenti a ritenerlo appartenente o contiguo ad ambienti mafiosi”, dicono gli investigatori dell’Arma. L’uomo è stato condotto nel carcere Pagliarelli in attesa dell’interrogatorio di garanzia.