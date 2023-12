Imprenditore usuraio: oltre 40mila euro per un prestito di 6mila, arresto nel Siracusano

Tassi d'interesse fino al 20%, vittima schiacciata dai debiti: scatta l'arresto a Priolo Gargallo.

I carabinieri della Sezione Operativa della compagnia di Siracusa hanno arrestato un 57enne di Priolo Gargallo gravemente indiziato di aver consumato i reati di usura e tentata estorsione aggravata ai danni di un imprenditore.

Usura a Priolo, il caso

Nelle prime ore del 30 novembre, su delega della Procura della Repubblica del Tribunale di Siracusa, i militari, supportati dallo Squadrone eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa nei confronti di un 57enne.

La vittima, a fronte di un prestito contratto di 6.000 euro, avrebbe corrisposto 40.000 euro all’arrestato con versamenti mensili di 1.200 euro.

Gli elementi di indagine raccolti dai militari sono stati posti al vaglio della Procura della Repubblica di Siracusa che, concordando con i riscontri investigativi, ha chiesto al Tribunale aretuseo una misura cautelare nei confronti del 57enne.

Un incredibile tasso di interesse

Dall’attività di indagine è emerso che il tasso di interesse applicato raggiungeva il 20% mensile e veniva calcolato, oltre che sulla quota capitale, anche sugli interessi usurai non corrisposti. Inoltre l’arrestato avrebbe accompagnato la condotta criminale con minacce dirette alla vittima e ai suoi familiari.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, nell’abitazione dell’arrestato i militari hanno trovato oltre 5.600 euro in contanti e 13.000 euro in assegni. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto al carcere “Cavadonna” di Siracusa, come disposto dall’autorità giudiziaria aretusea.

