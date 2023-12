Nell’agrigentino prende fuoco l’auto di un operaio: si indaga per chiarire le cause

Indagini incorso per chiarire le cause

Una Fiat Seicento, appartenente a un operaio quarantunenne prende fuoco in via F22 a Raffadali. Lo stesso posto dove, durante la notte fra giovedì e ieri, sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i carabinieri. Con gli idranti i pompieri hanno cercato di fare il possibile per circoscrivere il rogo. A occuparsi del sopralluogo di rito e dell’avvio delle indagini sono stati i militari dell’Arma della stazione di Raffadali e quelli del nucleo Radiomobile di Agrigento.

Probabile dolo

Nononostante non vi sia nulla di certo, secondo gli inquirenti è la pista del dolo quella più probabile. Ciò nonostante non siano state rinvenute tracce di liquido infiammabile né taniche sospette o inneschi. Indagini avviate per fare chiarezza.