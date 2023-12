Auto in fiamme dentro galleria sulla Messina-Catania, intervengono i vigili del fuoco

La squadra ha spento il rogo dell'auto all'interno della galleria, mettendo in sicurezza e bonificando il sito di interesse

Nel tardo pomeriggio di ieri (19 dicembre) i vigili del fuoco del comando di Messina sono intervenuti per un incendio di una autovettura in transito sulla corsia della Messina-Catania, in direzione Messina, al km27, all’altezza del comune di Sant’Alessio Siculo.

L’intervento dei vigili del fuoco

La squadra, intervenuta prontamente dal distaccamento di Letojanni con Aps e modulo antincendio, ha spento il rogo dell’auto all’interno della galleria, mettendo in sicurezza e bonificando il sito di interesse. Sul posto presente anche personale della polizia stradale e squadra del Consorzio Autostradale Siciliane.