A18 Messina-Catania, riapre la galleria Letojanni

Il 5 agosto riapre la galleria Letojanni sulla A18, Messina-Catania. La cerimonia di inaugurazione arriva dopo la chiusura nel 2015.

Il 5 agosto riapre la galleria Letojanni sulla A18, Messina-Catania. La cerimonia di inaugurazione arriva dopo la chiusura avvenuta il 4 ottobre del 2015 quando nella notte una frana invase l’autostrada e da quel momento si circola in doppio senso solamente lato mare.

La strada sarà riaperta per intero nonostante servono altri lavori: si realizzerà una paratia paramassi accanto alla galleria. Dunque si prevedono altri 2 mesi di cantiere. La carreggiata di valle per questa ragione andrà chiusa. Resta ancora da stabilire se sarà effettuato subito l’intervento oppure al termine dell’estate per evitare altri disagi ai guidatori. La decisone verrà decretata dal Consorzio autostrade.