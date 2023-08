Agrigento, 30enne aggredita con schiaffi e mazza da baseball

La donna ha deciso di non sporgere denuncia nei confronti del fidanzato. Sul caso sta indagando la polizia

Notte da incubo per una 30enne di Agrigento. Nella notte tra sabato e domenica la giovane sarebbe stata aggredita dal fidanzato, lungo viale dei Giardini, a San Leone. Secondo la ricostruzione della donna, al termine di una lite, l’uomo l’avrebbe aggredita con schiaffi e anche con un colpo di mazza da baseball in testa.

L’intervento del 118

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno medicato la giovane prima del trasferimento in ospedale, le sue condizioni non sono gravi. La 30enne ha deciso di non sporgere denuncia nei confronti del fidanzato. Sul caso sta indagando la polizia.