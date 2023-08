Inciviltà “sovrana”, folle corsa in Quad tra i bagnanti di San Leone – VIDEO

La denuncia di Mareamico Agrigento dopo l'incredibile episodio.

Un ennesimo caso di inciviltà scatena l’indignazione di cittadini e turisti: qualcuno avrebbe deciso di rendersi protagonista di una folle corsa in Quad, in pieno giorno, tra i bagnanti della spiaggia di San Leone di Agrigento.

La denuncia arriva da Mareamico Agrigento, associazione ambientalista da sempre attiva per garantire la sicurezza dell’ambiente ma anche la convivenza pacifica tra esseri umani e naturi. “Cose da pazzi!”, è il commento che appare accanto al video (per ovvie ragioni parziale e con i volti oscurati) dell’incredibile episodio. Il filmato sarebbe già nelle mani delle forze dell’ordine.

Folle corsa in Quad sulla spiaggia di San Leone, il video

“COSE DA PAZZI! Venite, venite ad Agrigento, qui si può fare di tutto, anche andare in spiaggia in quad in piena estate in mezzo ai bagnanti, nella più importante location di San Leone! (in questo video abbiamo oscurato i visi e la targa, per ovvi motivi di privacy, ma le Forze dell’Ordine hanno il video integrale)”, si legge nel post su Facebook di Mareamico Agrigento.

L’episodio ha naturalmente scatenato le polemiche della popolazione. “Terra di nessuno”, “Cose da non crederci”, “Sbruffoni”: sono questi alcuni dei commenti che appaiono sotto ai video diventati virali sui social.

Foto e video di Mareamico Agrigento