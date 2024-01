Agrigento, automobilista si ribalta con auto al Villaggio Mosè: ferito

A causare la perdita di controllo del mezzo un probabile colpo di sonno

Pericoloso incidente, a quanto pare autonomo, nel quartiere di Villaggio Mosè ad Agrigento nei pressi di una nota pizzeria lungo viale Leonardo Sciascia. Alla guida di un’auto, forse a causa di un colpo di sonno, un uomo ha perso, la sera del 20 gennaio 2024, il controllo del mezzo finendo per ribaltarsi.

Fortunatamente soltanto lievi ferite per il malcapitato, trasferito comunque, in via precauzionale in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti per i rilievi utili a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.