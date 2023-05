Agrigento, ladri in casa di un commerciante: rubati 6mila euro in contanti

Indagini in corso, grazie anche al sistema di videosorveglianza, per risalire all'identità dei malviventi.

Riescono ad entrare in un appartamento del centro storico di proprietà di un imprenditore straniero e a trafugare ben 6mila euro in contanti. A farla franca, almeno per adesso, sono dei ladri che, dopo avere messo a soqquadro l’abitazione, sono riusciti a scovare il posto dove il commerciante teneva i soldi: l’armadio.

Il raid

Una volta portato a termine il raid, gli sconosciuti hanno tagliato la corda facendo perdere le proprie tracce. Per l’uomo, una volta rincasato, non è rimasto da fare che prendere atto del furto e chiamare la sezione Volanti della Questura. Indagini in corso, grazie anche al sistema di videosorveglianza, per risalire all’identità dei malviventi.