Agrigento, nigeriano pestato a sangue: aggressori fermati in aeroporto

Entrambi erano in procinto di partire per il Belgio

Stavano scappando in Belgio i due aggressori che, giorno 18 dicembre, sul viale della Vittoria di Agrigento, hanno aggredito brutalmente un immigrato nigeriano. Sono stati fermati all’aeroporto di Palermo. Riavvolgendo il nastro, tutto è accaduto perchè il commerciante quarantacinquenne di nazionalità nigeriana, da tempo domiciliato nella Città dei Templi, reclamava, avendone diritto in quanto padre di un figlio disabile, di parcheggiare la propria auto nello stallo riservato ai disabili in quel momento occupato.

Reazione brutale

Il suo essersi limitato soltanto a reclamare il posto ha però scatenato la brutale reazione dei due uomini. Scaraventato a terra e preso a calci e pugni davanti alla gente che passeggiava per il viale, l’uomo ha riportato la frattura allo zigomo e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Presente all’aggressione, la moglie ha presentato denuncia alla polizia.