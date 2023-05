Agrigento, ragazzo brutalmente aggredito da branco a San Leone: trasportato in ospedale

Al momento non è chiaro il motivo della rissa e cosa leghi la vittima al gruppo di persone dal quale è stato aggredito.

Se l’è vista davvero brutta il giovane che, ieri sera, a San Leone, frazione balneare di Agrigento, si è visto aggredire da un gruppo di persone. Violenza cieca nei suoi confronti, visto che, una volta caduto a terra, il branco si è accanito ricoprendolo di calci e facendogli picchiare più volte la testa sull’asfalto. La brutta scena, verificatasi davanti un esercizio commerciale, ha attirato alcuni passanti lesti ad avvisare le forze dell’ordine.

Le cure dei passanti

Sul luogo della rissa, oltre a un’ambulanza del 118 sono sopraggiunte alcune pattuglie della polizia. A prestare le prime cure al ragazzo prima dell’arrivo dei sanitari è stata la gente basita da tanta violenza. Dopodichè è stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure mediche del caso. Al momento non è chiaro il motivo della rissa e cosa leghi la vittima al gruppo di persone dal quale è stato aggredito.