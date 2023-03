Agrigento, trovati 5 microtelefonini sul muro di cinta del carcere: via alle indagini

5 microtelefonini e tre caricatori nascosti all’interno di un sacchetto di plastica sono stati ritrovati sul muro di cinta del carcere “Pasquale Di Lorenzo” in contrada Petrusa ad Agrigento. Durante il turno serale di perlustrazione, gli agenti della polizia penitenziaria hanno notato gli oggetti sul muro di cinta e hanno ipotizzato che possa essere stato un drone ad aver lasciato il sacchetto in attesa che un detenuto lo recuperasse durante l’ora d’aria del giorno successivo. Le autorità hanno provveduto immediatamente al sequestro del sacchetto e del suo contenuto, avviando al contempo un’indagine per scoprire come siano stati depositati gli oggetti e a chi fossero destinati i microtelefonini.