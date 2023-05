Il mistero del barcone scomparso nel Mediterraneo: “Ancora nessuna notizia”

Alarm Phone lancia l'allarme, ancora nessuna nuova informazione sul barcone con a bordo 500 migranti.

Un barcone con 500 migranti a bordo sarebbe scomparso tra l’Italia e Malta: a lanciare l’allarme era stato già ieri Alarm Phone.

Oggi, diverse ore dopo le prime segnalazioni, non sembrano esserci purtroppo notizie di rilievo.

“Ancora nessuna notizia sul destino di questo gruppo! #Italy e #Malta tacciono su quello che è successo alle ~500 persone. A sostegno dei parenti chiediamo chiarimenti e risposte!”. Questo è il primo tweet della Ong, che riceve le segnalazioni di emergenza dai barconi dei migranti alla deriva.

Still no news about the fate of this group! #Italy and #Malta keep silent about what happened to the ~500 people.

In support of the relatives we demand clarification and answers!

— Alarm Phone (@alarm_phone) May 25, 2023