Almanacco 15 novembre: santo del giorno, anniversari, ricorrenze

Il 15 novembre è il 319º giorno del calendario gregoriano: la Chiesa Cattolica celebra Alberto Magno. Ecco l’almanacco del giorno con anniversari e ricorrenze da ricordare.

Almanacco 15 novembre

Oggi la Chiesa Cattolica ricorda, canonizzato e decorato del titolo di Dottore dal Sommo Pontefice Pio XI. Fu dal beato Giordano di Sassonia guadagnato all’Ordine Domenicano. Tra i suoi discepoli il più illustre fu S. Tommaso d’Aquino. Il 15 novembre ricorre la Giornata Mondiale del sangue cordonale (World Cord Blood Day – WBCD). Il sangue del cordone ombelicale è tra le principali fonti di cellule staminali, insieme al midollo osseo e il sangue periferico.

Compleanni, anniversari e ricorrenze

Sono diversi i nati del 14 novembre, che oggi festeggiano il proprio compleanno. Tra loro ricordiamo: Gesualdo Bufalino, scrittore italiano (morto nel 1996); Sergio Cammariere, cantautore e musicista italiano; Giucas Casella, illusionista e personaggio televisivo italiano; Roberto Cavalli, stilista italiano; Paulo Dybala, calciatore argentino; Eder, calciatore italiano; Sofia Goggia, atleta italiana di sci.

Accadde oggi

1848 – Assassinio sulla scala della Cancelleria, sede delle nuove Camere, del conte Pellegrino Rossi, primo ministro di Pio IX

1852 – Viene scoperto Lutetia, un piccolo asteroide della Fascia principale, di circa 100 chilometri di diametro. Nel 2010 verrà sorvolato dalla sonda spaziale europea Rosetta

1920 – A Ginevra si tiene la prima assemblea generale della Società delle Nazioni

1921 – Primo volo del dirigibile Roma fabbricato in Italia su progetto di Umberto Nobile e in dotazione all’esercito degli Stati Uniti

1955 – Inaugurazione della Metropolitana di San Pietroburgo

1956 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il primo film in cui compare Elvis Presley (Love Me Tender)

1960 – Dopo lo scandalo per la presunta oscenità dell’opera teatrale “L’Arialda”, venata di tematiche omosessuali, il regista Luchino Visconti e gli attori Rina Morelli, Paolo Stoppa e Umberto Orsini si rivolgono al presidente della Repubblica Giovanni Gronchi per protestare contro la censura e contro il divieto di rappresentazione dell’opera. Il Presidente si rifiuta di riceverli

1969 – Marcia di protesta su Washington, la quarta contro la Guerra del Vietnam

1971 – La Intel rilascia il primo microprocessore del mondo, il 4004

1975 – Esce l’ultima striscia di Topolino disegnata da Floyd Gottfredson, americano, uno dei più grandi disegnatori della Disney

1983 – Dichiarazione unilaterale della Repubblica turca di Cipro, riconosciuta unicamente dal governo turco

1988 – Conflitto arabo-israeliano: l’Autorità Nazionale Palestinese proclama la nascita dello Stato palestinese e contestualmente riconosce quello israeliano

1990 – Programma Space Shuttle: lo Space Shuttle Atlantis viene lanciato con il volo STS-38

2002 – Hu Jintao diventa Segretario generale del Partito Comunista Cinese

2017 – Il sommergibile argentino ARA San Juan (S42) con a bordo 44 militari argentini, scompare a più di 400 chilometri dalle coste dell’Argentina. Le ricerche, interrotte il 1º dicembre, non portano a nessun risultato. In seguito (17 novembre 2018) il relitto viene localizzato a 907 metri di profondità al largo del Golfo San Jorge (Patagonia).