Almanacco 21 aprile, buon compleanno Toro: santo, ricorrenze e anniversari

Il primo compleanno della Regina Elisabetta dopo la scomparsa della sovrana ma non solo: l'almanacco del giorno 21 aprile.

Il 21 aprile è il 111º giorno del calendario gregoriano e mancano 254 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, anniversari, compleanni e ricorrenze importanti.

Cosa si celebra il 21 aprile

Il santo del giorno del 21 aprile è Sant’Anselmo d’Aosta. Tra le feste laiche si ricorda il Natale di Roma, giorno in cui si festeggia l’anniversario della fondazione della Città Eterna secondo la leggenda.

Inoltre, ricorrono anche la Giornata mondiale della migrazione dei pesci e la Giornata mondiale della creatività e dell’innovazione. In diversi Paesi è giorno di festa. In particolare, in Brasile si celebra la Festa di Tiradentes (dedicata all’eroe nazionale Joaquim José da Silva Xavier); l’Indonesia celebra la sua Festa della donna (Giorno di Kartini); il Regno Unito ricorda l’anniversario di nascita della Regina Elisabetta II, recentemente scomparsa; in Texas, infine, si ricorda la battaglia di San Jacinto.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati del 21 aprile, che celebrano il proprio compleanno nel giorno in cui il Sole entra nel segno zodiacale del Toro. Tra loro: Ilaria Capua, virologa; Gio Evan, scrittore, cantante e artista italiano; Edoardo Leo, attore e regista italiano; Rosalie Anderson MacDowell, detta Andie, attrice statunitense; James McAvoy, attore scozzese; Samuel Peron, ballerino; Matteo Pessina, calciatore italiano; Iggy Pop, cantante rock statunitense.

Anniversari di nascita

Elisabetta II, sovrana britannica;

Charlotte Brontë, scrittrice inglese;

Caterina II Alekseevna di Russia, detta “Caterina La Grande”, imperatrice russa;

Silvana Mangano, attrice italiana.

Anniversari di morte

Eleonora Duse, celebre attrice teatrale italiana;

John Maynard Keynes, economista inglese.

Accadde oggi, 21 aprile

753 a.C. – Natale di Roma: secondo la leggenda, in questo giorno Romolo fonda la città.

1884 – Con l’enciclica “Humanum Genus” di Papa Leone XIII, la Chiesa cattolica si schiera contro la Massoneria.

1900 – A Torino si tiene il primo Salone dell’automobile.

1942 – In Italia entra in vigore il nuovo Codice civile.

1945 – Il 21 aprile gli Alleati liberano la città di Bologna.

1960 – Inaugurazione della città Brasilia.

1967 – Colpo di Stato del colonnello Geōrgios Papadopoulos in Grecia.

1994 – Aleksander Wolszczan annuncia la prima scoperta di pianeti extrasolari.

2018 – Nabi Tajima, l’ultima persona nata nel XIX secolo, muore in Giappone all’età di 117 anni e 260 giorni.

Immagine di repertorio