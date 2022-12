Almanacco 22 dicembre, una giornata “bizzarra” e il compleanno di Piero Angela

Almanacco del giorno 22 dicembre: dagli anniversari al santo del giorno, dai compleanni alle ricorrenze da ricordare.

Il 22 dicembre è il 356º giorno del calendario gregoriano (il 357º negli anni bisestili) e mancano solo 9 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco con santo del giorno, curiosità, compleanni, anniversari e ricorrenze da ricordare.

Almanacco 22 dicembre: santo e ricorrenze

Il 22 dicembre la Chiesa Cattolica ricorda Santa Francesca Saverio Cabrini Vergine. Inoltre, si recita la novena a Santo Stefano, San Giovanni, ai Santi Innocenti, alla Santa Famiglia, Santa Caterina Labouré e a Gesù Bambino.

In uno dei primi giorni, anzi il secondo, dell’inverno si celebra una giornata mondiale abbastanza bizzarra: si tratta della Giornata mondiale dell’Orgasmo, dedicata proprio alla consapevolezza sul piacere sessuale. In più, è la Giornata delle Forze Armate vietnamite e la festa dell’Unità in Zimbabwe.

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati VIP del 22 dicembre, che in questa giornata celebrano il proprio compleanno. Tra loro: Alex Belli, modello e attore italiano; Sophie Codegoni, giovane modella e influencer ex concorrente del Gfvip; Michelle Ferrari, attrice il cui vero nome è Cristina Ricci; Ralph Fiennes, attore e regista inglese; Massimiliano Ossini, conduttore TV italiano.

In questa giornata si ricordano anche gli anniversari di nascita di Piero Angela, divulgatore scientifico recentemente scomparso, e del poeta Filippo Tommaso Marinetti.

Accadde oggi, 22 dicembre

L’almanacco del giorno si conclude con una serie di anniversari.

1522: Si chiude, dopo sei mesi, l’Assedio di Rodi. L’isola viene conquistata dall’Impero ottomano.

1775: Fondazione della Marina Militare statunitense.

1807: Il Congresso statunitense approva l’Embargo Act, proibendo il commercio con l’estero e stabilendo la neutralità USA durante le guerre napoleoniche.

1849: L’esecuzione di Fëdor Michajlovič Dostoevskij viene cancellata all’ultimo istante.

1894: Condanna per alto tradimento ad Alfred Dreyfus, militare francese di religione ebraica, accusato di attività di spionaggio a favore della Germania.

1944: Il 22 dicembre nasce l’esercito popolare del Vietnam per resistere all’occupazione giapponese.

1947: Approvata la Costituzione della Repubblica Italiana.

1971: Nasce, a Parigi, Medici senza Frontiere.

1989: In Romania viene rovesciato il regime di Nicolae Ceaușescu. Nello stesso giorno, riapre la porta di Brandeburgo dopo il crollo del muro di Berlino.

1993: Alina Castro, figlia di Fidel Castro, fugge da Cuba e si dirige verso gli Stati Uniti.

2000: Una bomba artigianale esplode fuori dalla sede del quotidiano Il manifesto di Roma. Unico ferito è lo stesso attentatore, Andrea Insabato, vicino ai neofascisti di Terza Posizione.

2001: Hamid Karzai si insedia come presidente del governo di transizione in Afghanistan.

2017: Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu vota per ridurre il limite massimo di petrolio vendibile annualmente alla Corea del Nord e l’acquisto da essa di alimenti, macchinari, apparecchi elettrici, legname e prodotti industriali.

Immagine di repertorio