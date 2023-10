Almanacco del 26 ottobre, cosa si celebra: santo del giorno e anniversari

Santo del giorno, ricorrenze, compleanni, onomastico, anniversari e curiosità nell'almanacco del 26 ottobre.

Il 26 ottobre è il 299esimo giorno del calendario gregoriano e mancano 66 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, ricorrenze e anniversari.

Cosa si celebra il 26 ottobre: santo e giornate

Si celebra ogni 26 ottobre la Giornata della consapevolezza intersessuale, nata nel 1996 e istituita ufficialmente nel 2003 con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sulla questione dei diritti umani in relazione alla visibilità delle persone intersessuali.

Il santo del giorno è invece San Evaristo, uno dei primi Pontefici della storia della Chiesa cattolica. Nello stesso giorno, però, si ricordano anche i santi martiri Luciano e Marciano.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Tra i nati del 26 ottobre, che in questa giornata celebrano il proprio compleanno sotto il segno dello Scorpione, ci sono: Andrea Bargnani, atleta e giocatore di basket; Matteo Bassetti, infettivologo e medico italiano; Michela Vittoria Brambilla, politica e imprenditrice italiana; Hillary Diane Rodham Clinton, ex first lady e politica statunitense; Silvia Toffanin, giornalista e presentatrice TV italiana;

Anniversari di nascita

Maria Grazia Cutuli, giornalista catanese uccisa in Afghanistan;

Georges Jacques Danton, politico e rivoluzionario francese;

François Maurice Adrien Marie Mitterrand, 21esimo presidente della Repubblica francese.

Anniversari di morte

Carlo Collodi, scrittore italiano;

Vincenzo Gioberti, politico e filosofo italiano;

Luciano Rispoli, giornalista;

Igor Sikorsky, pioniere dell’aviazione.

Accadde oggi, 26 ottobre

1689 – Enea Silvio Piccolomini ordina di distruggere attraverso un incendio Skopje al fine di scongiurare la peste.

1825 – Apertura del Canale Erie.

1863 – Nasce la Federazione Internazionale della Croce Rossa.

1896 – Il 26 ottobre Regno d’Italia e Impero d’Etiopia firmano il trattato di pace ad Addis Abeba.

1905 – La Norvegia diventa indipendente dalla Svezia.

1954 – Trieste torna all’Italia.

1965 – I Beatles vengono nominati Membri dell’Ordine dell’Impero Britannico.

1976 – Il Transkei dichiara indipendenza dal Sudafrica.

1995 – Giordania e Israele firmano un trattato di pace.

2010 – Tsunami ed eruzione del vulcano Merapi sull’Isola di Giava, con 394 vittime e oltre 300 dispersi.

2017 – Il 26 ottobre, a conclusione delle elezioni generali, Jacinda Ardern diventa Primo Ministro della Nuova Zelandra. Si tratta della donna più giovane della storia a ricoprire questo ruolo.

