Covid, Bassetti: “Non è più problema ospedaliero: zero pazienti nel mio reparto”

Il virologo Matteo Bassetti ribadisce come il Covid non rappresenti più un'emergenza soprattutto negli ospedali

“Sono sconcertato da tutto il clamore che stiamo facendo in Italia su questo presunto ritorno del Covid, perché sono dati falsi che non stanno rappresentando nulla di quello che accade: un aumento dei test e dei positivi ma in ospedale. Oggi, dopo tanto tempo, ho zero pazienti Covid ricoverati nel mio reparto. Quindi il Covid non è più un problema ospedaliero e neanche sanitario-organizzativo, è un virus come quello dell’influenza, come il virus respiratorio sinciziale o del raffreddore, competono tra loro nell’aggredire le vie respiratorie alte e basse e danno un quadro che va dalla bronchite fino alla polmonite”.

Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive Policlinico San Martino di Genova, fa il punto della situazione.