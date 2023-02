Accadde il 3 febbraio, il debutto di “Carosello” e il trionfo della Pixar

Dal ritrovamento del corpo di Giulio Regeni alla Giornata dei calzini spaiati: ecco l'almanacco del 3 febbraio con anniversari, ricorrenze e curiosità.

Il 3 febbraio è il 34º giorno del calendario gregoriano e mancano 331 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, ricorrenze, anniversari e compleanni da ricordare.

Cosa si celebra il 3 febbraio: santo e ricorrenze

La Chiesa Cattolica il 3 febbraio ricorda San Biagio Vescovo, nonché San Oscar e Santa Cinzia. Ci saranno quindi diverse persone che celebreranno il proprio onomastico. Inoltre, a Catania iniziano ufficialmente i festeggiamenti di Sant’Agata, in programma dal 3 al 6 febbraio.

In più, il 3 febbraio è la Giornata dei calzini spaiati, una ricorrenza nata dalla bizzarra idea di un’insegnante per celebrare in maniera divertente e originale il valore aggiunto della “diversità”.

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati del 3 febbraio, che in questa giornata celebrano il proprio compleanno. Tra loro: Paul Auster, scrittore statunitense; Patsy Ann McClenny, meglio nota con il nome d’arte di Morgan Fairchild, attrice statunitense; Rudy Zerbi, conduttore radiofonico e personaggio televisivo italiano.

Anniversari di nascita

Henry Jay Heimlich, medico statunitense noto per la manovra che porta il suo nome;

Felix Mendelssohn, compositore.

Anniversari di morte

Ferdinando Buscaglione, in arte Fred, cantante;

Gino Capponi, politico e letterato italiano;

Johann Gutenberg, ritenuto inventore della stampa;

Ritchie Valens, cantante il cui vero nome era Richard Steven Valenzuela;

Thomas Woodrow Wilson, 28esimo presidente degli Stati Uniti.

Accadde oggi, 3 febbraio

1488: Il navigatore portoghese Bartolomeo Diaz sbarca nella Baia di Mossel dopo aver doppiato il Capo di Buona Speranza nel Sud dell’Africa.

1783: La Spagna riconosce l’indipendenza degli Stati Uniti dal Regno Unito.

1815: Nasce la prima fabbrica di formaggio in Svizzera.

1871: Cinque mesi dopo la Breccia di Porta Pia, la capitale d’Italia viene trasferita da Firenze a Roma.

1917: Durante la Prima guerra mondiale, gli Stati Uniti interrompono le relazioni diplomatiche con la Germania dopo la ripresa della guerra sottomarina da parte di quest’ultima.

1933: Hitler annuncia che l’espansione del Lebensraum germanico in Est Europa e la germanizzazione del territorio come obiettivo fondamentale del Terzo Reich in politica estera.

1957: Debutta il celebre programma TV “Carosello”.

1959: In un incidente aereo muoiono Buddy Holly, Ritchie Valens e The Big Bopper.

1969: Al Cairo Yasser Arafat diventa nuovo leader dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp).

1986: Fondazione Pixar;

1988: Scandalo Iran-Contra, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d’America rigetta la richiesta del presidente Ronald Reagan per lo stanziamento di 36,25 milioni di dollari di aiuti ai Contras del Nicaragua.

1989: Colpo di Stato in Paraguay, fine del governo di Alfredo Stroessner, in carica dal 1954.

1998: Incidente del Cermis: l’aereo militare Usa Grumman EA-6B Prowler del corpo dei Marines trancia un cavo della funivia del Monte Cermis nella Val di Fiemme (Trentino). Venti le vittime.

2016: In Egitto, vicino a una prigione dei servizi segreti egiziani, avviene il ritrovamento del corpo senza vita e martoriato di Giulio Regeni.