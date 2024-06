Amadori lavora con noi: assunzioni e posizioni aperte

Diversi i profili ricarcati

Per tutti coloro che sono alla ricerca di opportunità lavorative nel settore alimentare, Amadori mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

Amadori, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, in generale i profili più ricercati sono i seguenti:

Produzione e Qualità

Ricerca e Sviluppo

Vendite e Marketing

Logistica e Distribuzione

Amministrazione e Finanza

Sostenibilità e Responsabilità Sociale

Tecnologia dell’Informazione

Comunicazione e Relazioni Esterne

Risorse Umane

Amadori, i requisiti per lavorare

Formazione ed Esperienza

Competenze Tecniche

Conoscenza del Settore

Abilità Comunicative

Adattabilità e Flessibilità

Orientamento alla Qualità e alla Sicurezza

Abilità Organizzative

Conoscenza delle Lingue

Attitudine al Lavoro di Squadra

Amadori, come candidarsi

Coloro che desiderano candidarsi possono presentare la candidatura attraverso la pagina dedicata alle opportunità di impiego presso l’azienda alimentare.

