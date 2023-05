Amministrative nel Catanese, 19 i Comuni al voto: tutti i nomi degli aspiranti sindaci

Domenica 28 maggio i seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23, lunedì 29 dalle 7 alle 15

E’ partito il count down per le amministrative 2023 che, in Sicilia, si terranno domenica e lunedì prossimi. Nella provincia di Catania, sono complessivamente 19 i Comuni nei quali si andrà al voto.

Domenica 28 maggio i seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23, lunedì 29 dalle 7 alle 15. L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà nelle giornate dell’11 e del 12 giugno con gli stessi orari. Ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei dati, si darà inizio allo spoglio delle schede.

Dove si vota nel Catanese

Incluso il capoluogo, sono 7 i centri al di sopra dei 15 mila abitanti: Aci Sant’Antonio, Acireale, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania e Mascalucia. Sono 12 i Comuni nei quali si andrà al voto con sistema maggioritario: Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Maletto, Mineo, Piedimonte Etneo, Riposto, San Cono, San Gregorio di Catania, Santa Venerina, Sant’Alfio, Valverde e Viagrande.Acireale

Catania: sfida a sette

Sette, in tutto, i candidati sindaco a Catania. Due sono sostenuti da coalizioni: si tratta di Enrico Trantino per il centrodestra e di Maurizio Caserta per il fronte progressista. A sfidarli, Gabriele Savoca, candidato deluchiano, l’ex consigliere comunale Lanfranco Zappalà e i civici Giuseppe Giuffrida, Giuseppe Lipera e Vincenzo Drago.

Mascalucia

Sono 4 i candidatri in campo nel comune ai piedi dell’Etna. A sfidare l’uscente Vincenzo Magra, Francesco D’Urso Somma, Salvatore Maugeri e Sebastiano Maria Catania.

Gravina

Sfida a tre a Gravina di Catania dove si ripresenta il sindaco uscente, Massimiliano Giammusso, che dovrà vedersela con il suo ex vicesindaco, Rosario Condorelli e con il pentastellato vicepresidente del consiglio comunale uscente, Stefano Longhitano.

Acireale

Quattro i concorrenti per la poltrona di sindaci nella città dei cento campanili. Tra loro, due ex sindaci: Roberto Barbagallo e Nino Garozzo. Se la vedranno contro Francesco Fichera e Nino Nicotra.

Aci Sant’Antonio

Sfida a cinque ad Aci Sant’Antonio. Nel comune etneo scendono in campo Antonio Di Stefano, Giuseppe Finochiaro, Quintino Rocca, Giuseppe Santamaria e Antonio Scuderi.

Belpasso e Biancavilla

Sfida a quattro nel comune di Belpasso: l’ex sindaco Carlo Caputo torna in campo, dopo la parentesi della presidenza del Parco dell’Etna. Troverà a sfidarlo Salvatore Licandri, Giuseppe Piana e Danilo Rossetti. Due i candidati a Biancavilla dove ci riprova l’uscente Antonio Bonanno, candidato per il centrodesytra: a sfidarlo sarà Andrea Ingiulla, per il centrosinistra.

Camporotondo e Castel di Iudica

Due i candidati che si contendono la poltrona di sindaco nei comuni di Camporotondo, dove si sfidano Alberto Giuseppe Cardillo e Filippo Rapisarda e a Castel di Iudica dove si ripresenta l’uscente Ruggero Strano, sfidato da Giusy Basilotta.

Maletto, Mineo e Piedimonte

A Maletto è corsa a tre: Giuseppe Capizzi, Giuseppe De Luca e Antonio Mazzeo. A Mineo e a Piedimonte invece sarà faccia a faccia con il sindaco uscente: Giuseppe Mistretta nel primo caso, che dovrà vedersela con Paolo Ragusa e Ignazio Ignazio Puglisi per Piedimonte che sfiderà Giuseppe Pidoto.

San Gregorio, Sant’Alfio e Santa Venerina

Sebastiano Sgroi ed Eleonora Suizzo sono i pretendenti alla poltrona di sindaco del comune di San Gregorio; Alfio Calatabiano e Alfio La Spina si contendono Sant’Alfio e Sandra Patanè se la vedrà con Santo Raciti a Santa Venerina.

Viagrande e Valverde

Quattro gli aspiranti primi cittadini a Viagrande: Piero Coco, Salvo Faro, Oscar Licciardello e Rosario Vinciullo. Tre, invece, gli sfidanti a Valverde: Domenico Caggegi, Rosario Scandurra e Angelo Spina.