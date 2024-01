Apre lo sportello dell’auto e ruba borsa con 4.000 euro nell’Agrigentino

La donna, ancora scossa per l'accaduto, ha sporto denuncia ai carabinieri.

Un uomo con il volto coperto ha aperto lo sportello del passeggero di un’autovettura in movimento e ha rubato la borsa di una sessantenne, residente a Naro. L’individuo è poi fuggito via a gambe levate, con la borsa rubata contenente 4.000 euro in contanti, il telefono cellulare ed oggetti vari, poggiata sul sedile.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La denuncia della donna

La donna, scossa per l’accaduto, ha presentato denuncia ai carabinieri della compagnia di Canicattì. Il furto è avvenuto in via Ninni Cassarà, a pochi passi dalla centralissima via Giudice Antonino Saetta a Canicattì. Secondo quanto ricostruito, la donna durante la manovra non si è accorta della presenza di un uomo incappucciato.

Quest’ultimo con una mossa repentina ha aperto la portiera e le ha rubato la borsa con 4.000 euro per poi darsi alla fuga. I militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini per provare a mettersi sulle tracce del delinquente.