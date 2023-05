L’Asia bolle, caldo record in Vietnam: si scioglie l’asfalto

Le zone colpite dalla fornace del più grande continente del pianeta si concentrano in gran parte nell'Asia meridionale.

Impressionante ondata di caldo record in Asia, dove, in particolare in Vietnam, è stata registrata una temperatura di 44,1 gradi che supera il precedente massimo del paese di 43,4 gradi. Le zone colpite dalla fornace del più grande continente del pianeta si concentrano in gran parte nell’Asia meridionale.

La situazione a Dhaka

India, Bangladesh e Thailandia sono interessate da un’imponente ondata di calore con punte di 45 gradi in assenza di vento e forte inquinamento. A Dhaka, capitale del Bangladesh ad esempio, quella di ieri è stata la giornata più calda da oltre mezzo secolo a questa parte: le conseguenze? Quella più visibile ancorchè impressionante parla dello scioglimento dell’asfalto stradale su alcuni percorsi particolarmente esposti.

Bangkok scotta

Un’ondata di calore che addirittura, in Thailandia, dove le temperature nei giorni scorsi avevano già superato i 45 gradi, prevede il superamento dei 50 nella regione di Bangkok. Anche in una dozzina di province della Cina c’erano stati picchi di calore sopra i 35 gradi.