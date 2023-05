Assaltano negozio Foot Locker, picchiano i commessi, ma la fuga con le scarpe dura poco

Si tratta di un senegalese e un marocchino, entrambi 18enni arrestati per rapina impropria.

Momenti di tensioni, oggi, lunedì 15 maggio, in Corso del Popolo a Treviso presso un negozio della catena Foot Locker. A irrompere nell’esercizio di calzature, intorno alle 11 di mattina, dei banditi, con i quali i commessi hanno ingaggiato una violenta colluttazione avendo però la peggio. Pesantemente malmenati uno di loro stato portato via in ambulanza ma non sarebbe grave.

Individuati e arrestati

Arraffato il bottino, ovvero una certa quantità di scarpe, i malviventi se la sono data a gambe ma di strada ne hanno fatta ben poca. Una volta sul posto però, gli agenti della questura di Treviso, iniziate le indagini hanno presto individuato due persone ritenute responsabili del colpo. Si tratta di un senegalese e un marocchino, entrambi 18enni arrestati per rapina impropria.