VIDEO | Auto contromano nel cuore della notte sul viale Egeo: altri casi denunciati sui social

Altri due episodi, sempre a Roma, nel giro di poche ore: pioggia di commenti sui social.

Momenti di paura nel cuore della notte lungo viale Egeo, dove un’auto è stata ripresa mentre percorreva la strada contromano.

Un video di denuncia è finito direttamente sui social, attirando una pioggia di critiche e anche messaggi che esprimono preoccupazione per un fenomeno pericoloso che sembra essere ormai dilagante.

Auto contromano sul viale Egeo a Roma, il video online

La pagina social “Welcome to Favelas” ha denunciato la presenza di un “altro fenomeno contromano” all’Eur, lungo un tratto semideserto di viale Egeo. Non è chiaro se la persona alla guida fosse a conoscenza del pericolo, né naturalmente di quante persone ci fossero a bordo del veicolo protagonista dell’episodio. La ricostruzione dei fatti è quindi parziale, essendo l’unica fonte disponibile il video apparso sui social e la lunga serie di commenti che seguono. Nell’audio disponibile nel video originale, però, si sente un’auto suonare il clacson e un giovane urlare: “Ma che c***o fai?”, come per segnalare l’errore.

Altri due episodi in poche ore

Di auto contromano, a Roma e dintorni, ultimamente i cittadini ne hanno viste e segnalate diverse. Sempre sui social – diventato ormai un mezzo di informazione e denuncia pubblica – sono apparsi, nel giro di poche ore, video di due episodi simili a quello avvenuto lungo viale Egeo ma con due location differenti: Cinecittà e la Statale Cassia.

Anche in Sicilia, ad Agrigento, alcune settimane fa si sono registrati due episodi di auto contromano nel giro di pochi giorni. Momenti di panico, per fortuna senza vittime o incidenti.

Video e foto di Welcome To Favelas