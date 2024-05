Agrigento, due auto contromano seminano il panico: i due episodi in pochi giorni

In entrambi i casi a salvare la situazione è stato l'intervento degli altri automobilisti.

Momenti di panico negli scorsi giorni ad Agrigento per due auto che, in due distinti episodi, sembra abbiano percorso contromano alcuni tratti di strada.

Auto contromano ad Agrigento: i due episodi

Il primo episodio si è verificato nella bretella che collega via Dante al viadotto Akragas. Il conducente di un veicolo, pare un turista, sembra abbia preso controsenso l’arteria stradale seminando il panico. Alcuni automobilisti hanno fermato la corsa dell’uomo mettendosi di traverso con la propria auto.

Il secondo episodio, invece, è avvenuto in via Europa, nella zona di via Esseneto e Villa del Sole. In questo caso alla guida di una Fiat Panda sembra esserci stato un giovane. Anche qui la folle corsa è stata fermata dall’intervento degli automobilisti. In entrambi i casi i conducenti delle due auto contromano ad Agrigento, e chi ha incrociato il loro cammino, sono stati fortunati: non hanno provocato incidenti e non hanno subito particolari conseguenze, come ad esempio una multa o il ritiro della patente.

