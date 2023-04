Auto si ribalta e prende fuoco, conducente muore carbonizzato: aveva 28 anni

La polizia di Piacenza indaga per fare luce sull'accaduto e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mortale

Un’altra giovane vita rubata dalla strada. L’ennesimo incidente mortale avviene questa volta Rottofreno, in provincia di Piacenza. Vittima un ragazzo di 28 anni, Samuele Briggi; alla guida di una Toyota, intorno alle 3, è uscito di strada, con il veicolo che, per cause ancora tutte da chiarire ha preso fuoco. Straziante la scena a cui, per primi, hanno assistito i vigili del fuoco: il giovane è infatti morto carbonizzato all’interno della vettura in fiamme.

Il tentativo

Una guardia giurata di Metronotte Piacenza che era in zona per un giro di pattuglia ha visto la scena e ha cercato di soccorrere il ragazzo, che si trovava in stato di incoscienza. L’agente si è avvicinato ma non è riuscito a estrarre il giovane, con la macchina già avvolta dalle fiamme.