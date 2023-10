Auto si schianta contro un palo nel Messinese, ferita una donna

Per cause ancora da chiarire un'automobile guidata da una donna si è schiantata contro un palo dell'illuminazione pubblica

incidente stradale lungo la statale 113 a San Pier Niceto, nel territorio di Messina. Per cause ancora da chiarire un’automobile guidata da una donna si è schiantata contro un palo dell’illuminazione pubblica. Nel violento impatto la persona alla guida dei veicolo è rimasta ferita.

L’intervento del 118

Sul posto, allertati da alcuni automobilisti in transito, sono intervenuti i medici del 118 per soccorrere la donna prima del trasferimento al pronto soccorso. Presenti gli agenti della polizia municipale per chiarire la dinamica del sinistro.