Automobile si scontra con un tram a Messina, un ferito

Incidente stradale nella tarda serata di ieri (5 dicembre) a Messina. Per cause ancora da chiarire, un’automobile si è scontrata con un tram nei pressi del parcheggio Cavallotti.

L’intervento della polizia municipale

Secondo le prime informazioni, nell’impatto il conducente dell’automobile sarebbe rimasto ferito seppur in modo lieve. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i medici del 118 per soccorrere il ferito e gli agenti della polizia municipale per i rilievi.