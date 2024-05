Catania-Siracusa, area chiusa al traffico: orari e deviazioni

L'avviso di Fontanarossa all'indirizzo dei viaggiatori che dovranno percorrere questo tratto di autostrada

Con un comunicato ufficiale diffuso sui propri canali, l’Aeroporto di Catania Fontanarossa ha comunicato la chiusura di un tratto dell’autostrada Catania-Siracusa nella fascia oraria pomeridiana e serale, ovvero dalle 16 alle 24.

Catania-Siracusa chiusa: orari e deviazioni

Di seguito, la nota di Fontanarossa all’indirizzo dei viaggiatori che dovranno percorrere questo tratto di autostrada in modo da poter raggiungere lo scalo aeroportuale di Catania.

“Si avvisano i gentili passeggeri che oggi, giovedì 30 maggio, l’autostrada “Catania-Siracusa” sarà chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra i km 11 e 25,142, cioè nel tratto che va da Lentini ad Augusta (e viceversa) nella fascia oraria pomeridiana e serale, dalle 16 alle 24. I lavori si rendono necessari per il ripristino degli impianti tecnologici dell’autostrada. Nelle ore di chiusura, il traffico sarà deviato, in entrambe le direzioni, sui percorsi alternativi segnalati sul posto. Calcolare quindi maggiori tempi di percorrenza verso” – ha concluso la nota dell’aeroporto etneo.