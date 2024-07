Lavori lungo la CT-SR all’altezza di Villasmundo-Augusta: il motivo e quando saranno conclusi

Ma in cosa consistono questi lavori? E quanto dureranno? Di seguito, una panoramica completa sull'attuale situazione della Catania-Siracusa, una delle tratte più trafficate dell'Isola nel periodo estivo.

A causa di lavori che riguardano anche l’installazione delle barriere stradali e delle barriere fonoassorbenti, ormai da settimane si registrano code (soprattutto nel weekend) sulla Catania-Siracusa, con particolare riferimento allo svincolo Villasmundo-Augusta (SS 193 dal km 0+750 al km 0+750).

Lavori Villasmundo-Augusta (CT-SR): le scadenze previste

Come specificato dall’ordinanza diffusa da Anas, i lavori che riguardano la Catania-Siracusa e in particolare il tratto nei pressi dello svincolo Villasmundo-Augusta (SS 193 dal km 0+750 al km 0+750) saranno conclusi alle 23.55 del 31 luglio 2024 (sono stati avviati lo scorso 10 maggio).

Il motivo dei lavori sulla Catania-Siracusa (Villasmundo-Augusta)

Ma in cosa consistono i lavori in corso nei pressi dello svincolo Villasmundo-Augusta sulla CT-SR? Come specificato da Anas, i lavori sono in fase di esecuzione per permettere il ripristino del cordolo laterale destro della rampa e l’installazione delle barriere stradali e delle barriere fonoassorbenti.

Il percorso alternativo

Nella circolare diffusa da Anas, anche la strada alternativa per proseguire la propria marcia nonostante il blocco nei pressi dello svincolo ad altezza Villasmundo-Augusta. Come sottolineato dall’Ente stradale, infatti, il percorso in occasione delle chiusure sarà garantito da viabilità alternativa indicata dalla prescritta

segnaletica posta sui luoghi.

Partenza: SS193, 96011 Augusta SR, Italia