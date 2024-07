La Rai cerca comparse in Sicilia: come partecipare ai casting

La Rai cerca attori per la nuova serie "Makari 4": ecco come partecipare ai casting e provare ad entrare nel mondo della tv

Lavorare in Rai, probabilmente, è il sogno di tutti coloro i quali ambiscono alla televisione. L’azienda, infatti, offre non solo la possibilità di farsi conoscere da tutti gli italiani, se si finisce sul piccolo schermo, ma è anche una garanzia di lavoro a vita data la solidità di cui gode e la storia che la contraddistingue.

Casting in Sicilia: come fare

Giovedì 25 luglio e venerdì 26 luglio, presso gli uffici Movie Sicily in via Giuseppe Cesarò 99/B ad Erica Casa Santa, in provincia di Trapani, molti siciliani avranno l’occasione di provare ad entrare in Rai. L’azienda, infatti, sta cercando ragazzi e adulti da inserire nella serie tv Makari 4, che racconta le avventure del giornalista-scrittore Saverio Lamanna.

Chi può partecipare ai provini di Makari

Nello specifico, possono partecipare ai provini gli adulti dai 18 agli 80 anni e i minorenni di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Saranno invece escluse dalla possibilità di candidarsi le persone non abilitate al lavoro dipendente poiché già in pensione e i dipendenti della pubblica amministrazione.

