Makari, torna la serie tv siciliana su Rai 1: la trama dei primi episodi della nuova stagione

Torna la serie tv siciliana Makari su Rai Uno: tutte le anticipazioni sugli episodi della nuova stagione in arrivo nel weekend

Domenica 18 febbraio la prima serata di Rai Uno risplenderà con i luoghi, i colori e il mare che faranno da sfondo alla terza stagione di Makari. Si rinnova l’appuntamento con la serie diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca, prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction e basata sulla sceneggiatura scritta da Salvatore De Mola, Attilio Caselli, Carlotta Massimi, Ottavia Madeddu e Leonardo Marini che firma anche il soggetto, per la terza volta. Stagione dopo stagione, Makari ha saputo conquistare i telespettatori della domenica sera di Rai Uno, soprattutto grazie alla bellezza delle località siciliane in cui è stata girata. I paesaggi e i panorami da sogno hanno favorito la curiosità verso la Sicilia di molti che, dopo la visione della serie, hanno scelto l’isola come destinazione per le loro vacanze. Per la terza stagione, Makari saprà confermare e suscitare interesse, meraviglia e suspence. Makari nasce dalla voglia di far diventare reale il personaggio di Saverio Lamanna inventato dall’estro creativo di Gaetano Savatteri. La terza stagione è composta da quattro episodi come la precedente. Gli episodi si baseranno sui libri restanti della produzione di Savatteri ossia: Il fatto viene dopo (2015), La segreta alchimia (2017), La città perfetta (2018) e Tutti i libri del mondo (2019) editi da Sellerio Editore.

La trama

Non ci sono particolari novità sulle vicende della terza stagione di Makari. Saverio Lamanna con Suleima e Piccionello dovrà affrontare quattro nuovi casi di omicidio. Si occuperà di una faida tra due sue ex fidanzate, di un mistero legato alla tragica storia di Gibellina, di un amore antico di Marilù ucciso durante un festival letterario e di un incidente presunto in un centro termale. Oltre ai delitti da risolvere, Lamanna e Suleima scopriranno che l’amore funziona come la chimica: cambiando gli elementi da far interagire, il risultato potrebbe essere esplosivo. A tal proposito, la novità della terza stagione è l’arrivo di due nuovi personaggi ossia Michela e Giulio che potrebbero minare alla relazione dei due protagonisti. Michela e Giulio, infatti, sarebbero perfetti rispettivamente per Saverio e Suleima se i due non stessero insieme. L’unico a vederci chiaro sarà Peppe Piccionello.

Anticipazioni dell’episodio in onda domenica 18 febbraio

Il primo episodio della terza stagione di Makari si intitola “Il fatto viene dopo”. Dopo tanti anni, si fanno vive non una, ma ben due ex fidanzate di Saverio. E non si tratta semplicemente di due vecchie fiamme: Antonia e Serena erano rivali. È passata una vita, eppure oggi le due sono divise da una nuova controversia, una banale baruffa fra i due rispettivi figli, ma, a quanto pare, alla base della nuova faida c’è ancora l’antica contesa che aveva al centro Lamanna.

Il cast

Nella terza stagione di Makari il cast è stato confermato. Ci saranno, quindi, Claudio Gioè, Domenico Centamore ed Ester Pantano, ma anche Antonella Attili (Marilù), Filippo Luna (Vicequestore Randone), Tuccio Musumeci (padre di Saverio) ed Eurydice El-Etr (Azrah). Le due new entry saranno Serena Iansiti ed Eugenio Franceschini che vestiranno i panni di Michela e Giulio.

Dove e come guardare Makari 3

Makari 3 andrà in onda su Rai Uno a partire da domenica 18 febbraio 2024 alle ore 21:30. Contemporaneamente sarà possibile seguire la serie in diretta streaming su RaiPlay dove saranno disponibili i nuovi quattro episodi una volta trasmessi in chiaro.

