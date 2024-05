Grande Fratello, aperto il casting per la nuova edizione: ecco come partecipare ai provini

Ecco come provare a entrare nella casa più spiata d'Italia

Nella giornata di lunedì 20 maggio sono stati aperti ufficialmente i casting del ‘Grande Fratello 2024 – 2025‘ che andrà in onda il prossimo settembre. Alla conduzione, ancora una volta, Alfonso Signorini a cui spetta il compito di incoronare il nuovo vincitore dopo l’ultima trionfatrice, ovvero Perla Vatiero.

Come partecipare al Grande Fratello 2024 – 2025



Sui social ufficiali del reality di Canale 5 è stato postato un messaggio per invitare gli aspiranti inquilini del loft di Cinecittà ai provini.

“Grande Fratello dà il via alla ricerca dei concorrenti per la prossima edizione. Le modalità per partecipare ai casting del reality di Canale 5, prodotto da Endemol Shine Italy, sono diverse. Se pensi di essere la persona giusta, puoi autocandidarti attraverso il sito https://grandefratello.endemolshine.it/, inserendo un breve video e seguendo le indicazioni presenti sul portale. “Oppure, potrebbe essere Grande Fratello stesso a trovarti. L’attività di scouting, infatti, non si ferma mai e va avanti sia in giro per l’Italia sia sui social. Quindi, se dovesse arrivarti un messaggio dagli account social ufficiali di Grande Fratello, il prossimo concorrente potresti essere tu!”

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI