Caos al Grande Fratello, quello di Massimiliano Varrese è un caso: “Fuori dalla casa”

Gli spettatori del reality chiedono seri provvedimenti dopo gli atteggiamenti "violenti" contro Beatrice Luzzi. Ecco la risposta di Alfonso Signorini.

#Varresefuori è uno degli hashtag in tendenza in questo momento sui social: il riferimento è chiaramente a Massimiliano Varrese, concorrente de “Il Grande Fratello“, fortemente criticato negli ultimi giorni per gli atteggiamenti ritenuti violenti contro Beatrice Luzzi.

Nonostante da più parti, soprattutto dagli spettatori, arrivi la richiesta di squalifica del concorrente per i presunti atteggiamenti inadeguati nei confronti delle donne (in particolare della coinquilina Beatrice Luzzi).

Il caso Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi al Grande Fratello

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’attore avrebbe mantenuto degli atteggiamenti ostili e “violenti” nei confronti di Beatrice Luzzi. Episodi messi in luce dalla concorrente e al centro di un dibattito intenso sia all’interno della trasmissione che sui social.

Al momento non sembra essere stato deciso alcun provvedimento di espulsione del concorrente, ma la vicenda sembra destinata a non passare inosservata.

La lettera a Signorini e la replica

Una fan del Grande Fratello avrebbe scritto ad Alfonso Signorini, inviando una lettera alla rivista “Chi”, esponendosi in prima persona sul caso di Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. “Parlando da donna ex vittima di violenza privata, vorrei urlarti tutta la mia sofferenza e rabbia nel vedere Beatrice così massacrata dagli altri concorrenti”, si legge nella lettera, che solo in un secondo momento fa riferimento direttamente a Varrese.

“Massimiliano dice che era finzione e io mi domando: puoi fingere h24?”, aggiunge la fan nella lettera, chiedendo naturalmente provvedimenti per quanto si è verificato.

Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello, pur confermando che Beatrice Luzzi “è una donna che ha una qualità rara: sa trasmettere forza”, ha difeso Massimiliano Varrese, sottolineando come non sia “quel mostro che i social dipingono” e il suo percorso psicologico all’interno della Casa. Sembra, quindi, che al momento non si preveda alcuna squalifica.

